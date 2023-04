Nechte se oplodnit upírem v Roll for Romance, suplementu Dungeons & Dragons pro páry

14. 4. 2023 10:00 | RPG | autor: Pavel Bareš

Myslím, že potřebujeme nový RPG subžánr: Eroticko-romantické moduly pro D&D psané autorkami lechtivých románů. Naposledy jsem se nad touhle shodou okolností pozastavoval u Lewd Dungeon Adventures, které svého času na Kickstarteru vybraly čtvrt milionu dolarů (nad tím číslem se chvilku pozastavte). A dnes si ji připomínáme u Roll for Romance.

Ne že by mezi oběma projekty nebyly rozdíly, to ne, je jich habaděj: Lewd Dungeon Adventures se mnohem ostentativněji prezentovaly jako erotická high fantasy bez ambicí se brát přehnaně vážně, zatímco Roll for Romance od polskobritské Joanny Mazurkiewicz se snaží mnohem více hrát na struny osudových romancí ve stylu Pýchy a předsudku (čímž v autorovi tohoto článku bezděčně spouští flight or fight reflex). Takže mnohem více dvoření, zdvižených nosů, komplikovaných tanečků, načančaných šatů a ofrňování se nad něčím vychováním či společenským statusem. Jo a upíři! Protože co je ve fantasy víc sexy než upíři a jejich – autorkou do detailů rozepsané – pářící rituály?

Joanniným cílem údajně bylo vymyslet takovou D&D hru, kterou by mohli partneři hrát a odhalovat spolu, aniž by jeden nutně znal celý příběh dopředu. Že ve vás hraní tohohle modulu „zažehne plamenné spojení”, to už se rozumí samo sebou.

Modul je koncipovaný jako 5e dobrodružství pro předpřipravené postavy 4. úrovně (každá dostupná ve dvou variantách dle hráči preferovaného povolání) se spoustou NPCček, map, záhad, intrik a „přinejmenším jednou bitvou”. Aby ani jeden z hráčů nemusel hru vyprávět, o roli game mastera se postará samotná kniha (ano, zní to vlastně jako takový kooperativní game book). Celý příběh je rozdělený do čtyř epizod, z nichž každá by měla zabrat cca 2 hodiny.

Ač by to měly být epizody žhavější než rozpálená kamna, aspoň z cenovek se vám horko dělat nemusí. Kromě poměrně tradičně naceněných verzí v tvrdé vazbě (šedesát dolarů) kampaň na Kickstarteru nabízí i budgetové varianty: Pdfko vás přijde jen na sedm dolarů, a pokud chcete ušetřit na fyzické kopii, je k dispozici černobílý paperback za patnáct nebo barevný za třicet šest.