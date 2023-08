D&D Beyond nabízí zdarma obsáhlou příručku o Baldurově Bráně

31. 8. 2023 14:05 | RPG | autor: Michal Krupička

Baldur's Gate III je hit, o tom není pochyb. A bylo by s podivem, kdyby se na tom nechtěla přiživit i oficiální TTRPG verze, tedy D&D 5E. Úspěch samotné videohry totiž může nepochybně přitáhnout další hráče i ke stolům s nejslavnějším systémem vůbec a když je tím přimějete rovnou k registraci na D&D Beyond, budou si Wizards of the Coast mnout ruce, jak jim to s tím předplatným digitální platformy vychází.

Tentokrát na to jdou doopravdy chytře, když pro registrované nabízí zdarma příručku Baldur's Gate Gazetteer. Ta je zajímavá jak pro hráče D&D, tak pro lidi, kteří zatím hráli jen videohru nebo se o světě prostě touží dozvědět víc. Příručka se totiž v první řadě zabývá samotnou Baldurovou Bránou, kde vám poví, co se kdy v historii stalo (a pro zajímavost, v oficiální historii je zapracovaný i děj prvních dvou videoher) a co z města udělalo to, čím je teď.

zdroj: Wizards of the Coast

Z téhle kapitoly přeskočíte rovnou do současnosti a přečtete si, jak vlastně město funguje. Vláda, ekonomika, náboženství, ale i nebezpečí v podobě gangů, vrahů a dalších temných nástrah asi nejpopulárnějšího města Mečového pobřeží.

Tahle část příručky se prostě hodí všem. Pokud nevíte, co je třeba řád Flaming Fist, na který ve videohře narazíte vcelku brzy a nikdo vám jeho fungování příliš nevysvětlí, tak právě v Baldur's Gate Gazetteer najdete odpovědi o nich i mnohých dalších.

zdroj: Wizards of the Coast

Další části už jsou zaměřené víc na hráče, kteří by rádi zasadili své dobrodružství u stolu do ulic Baldurovy Brány. Najdete tu tabulky na náhodná setkání v ulicích města i dvě nová NPC včetně statistik a jejich schopností, které představují důležité postavy podsvětí města.

Celá jedna kapitola se zaměřuje na původ hráčských postav, pokud by měly pocházet právě odsud. Kniha představí předělané pozadí ze základních hráčských příruček tak, aby seděli k životu v Baldurově Bráně.

Zároveň nabízí i nové pozadí postavy zvané Faceless, tedy ten, kdo žije jako někdo jiný, než kým doopravdy je. Může jít o varianty jako špión v utajení nebo ztělesnění nějakého božstva, ale i člověka, který ukradl identitu nějakého hrdiny nebo je známý svým převlekem, který má vzbuzovat strach. Rozhodně zajímavý původ, se kterým se dá vymyslet spousta neotřelých kombinací.

Další kapitola přináší z mého pohledu ještě něco zajímavějšího. Jedná se totiž o společný původ pro celou družinu, tedy co vás vlastně dalo dohromady. Konkrétně představuje společné temné tajemství. Může to být cokoliv od vraždy přes pokus o převrat až po loupež. Ke každé možnosti kniha představuje několik nápadů i tabulku, která zohledňuje, zda o jejich temném tajemství někdo ví, kdo měl jakou roli i to, čeho se mohla celá akce týkat.

Tahle mechanika jednak vnáší trochu té duality na štít hrdinů bez bázně a hany, a hlavně představuje zajímavý příběhový prvek, jenž vypravěči na první dobou dává háčky, kterých může při dalších dobrodružstvích skvěle využít. Prostě je to rozhodně o mnoho lepší než se potkat v nějaké vesnické hospodě a říct si, že jdete za dobrodružstvím.

Baldur's Gate Gazetteer tedy zadarmo nabízí opravdu solidní porci obsahu, stačí se jen registrovat na D&D Beyond.