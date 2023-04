Bude se opakovat průšvih? Paizo ukazuje první nástřel své ambiciózní otevřené licence

18. 4. 2023 14:27 | RPG | autor: Pavel Bareš

Otevřená licence od Paizo, tvůrců RPG Pathfinder, začíná nabývat konkrétních tvarů. Počátkem měsíce tento vydavatel na svém blogu zveřejnil náčrt své Open RPG Creative License, verzi Answers and Explanations (zkráceně ORC AxE, protože v Paizu mají zřejmě smysl pro humor) a poučen z nezdarů Wizards of the Coast požádal komunitu o zpětnou vazbu.

Tu bude Paizo od fanoušků sbírat do konce tohoto týdne a uvidíme, s jakým přijde vyhodnocením. Už teď je ale na základě (co do právních termínů vpravdě hutného) textu licence zřejmé, že půjde o něco trochu jiného, než co udělali Wizards se svou OGL a Creative Commons.

Cílem ORC je vlastně dát dohromady ohromnou databázi všemožných her, systémů a settingů od velkých i malých tvůrců, přičemž každý produkt se všemi svými částmi se při vydání pod ORC stává součástí licence a jakýkoli jiný autor jej může využít k vlastní tvorbě, a to nejen v rámci stolních RPG. Můžete adaptovat RPGéčka jiných tvůrců do karetních her, deskovek nebo videoher. Můžete využívat dílčí mechaniky nebo části herního zasazení. Výsledkem by tak měla být ohromná zásoba všech možných herních prvků, zdarma dostupná komukoli, kdo z nich chce stvořit něco vlastního – a následně svou práci poskytnout dalším tvůrcům v řadě.

Samozřejmostí je i důrazné ujištění o nezvratnosti a neupravitelnosti celé licence. Plán je to rozhodně ambiciózní. Jak se to komunitě bude pozdávat, to se jistě dozvíme v následujících týdnech.