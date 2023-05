Známe nominace na deskoherní Oscary. Které hry bojují o letošní cenu Spiel des Jahres?

23. 5. 2023 9:31 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Rok se s rokem sešel, což znamená, že se opět blíží vyhlášení prestižních a dosud nejvýznamnějších cen pro deskové hry – Spiel des Jahres (v překladu z němčiny jednoduše Hry roku). Nicméně předtím, než budou 17. července v 18:00 slavnostně vyhlášení vítězové ročníku, musí se nejdříve vybrat ti nejlepší z nejlepších. Právě od toho jsou tu nominace, k jejichž představení došlo zrovna včera.

V hlavní kategorii o Hru roku se porve tato trojice – Příští stanice Londýn, Dorfromantik: The Board Game a Fun Facts. První jmenovaný je velice příjemná rodinná hra z žánru flip & write, kterou u nás vydá Mindok již koncem června. Druhý vybraný kus jistě potěší Patrika, který už jenom kvůli této nominaci bude mít hromadu dalších důvodů, proč tuto skvělou adaptaci nenápadné videohry doporučovat, kde to jen půjde (viz jeho dojmy v BoardGame Clubu). No a poslední jmenovaná hra je zábavnou vědomostní/tipovací deskovkou, ve které se porovnáváte s ostatními hráči.

zdroj: Spiel Des Jahres

Aby ovšem byl výčet kompletní, tak zmínit musíme i hry z širšího výběru, do kterých patří Kreveťák, Akropolis, Papírové moře, Kuzooka, Q.E., Hitster a That’s not a Hat.

Spiel Des Jahres dále uděluje cenu v kategorii pro pokročilé hráče, kterou ovládla trojice Neznámá planeta, IKI a Challengers!: Vyzyvatelé. Ve všech případech se dá tvrdit, že každý z trojice si své místo jistě zasluhuje, jelikož jde o velice kvalitní tituly schopné uspokojit srdíčko nejednoho gurmána. Jen těsně se do tohoto úzkého výčtu nedostal Mozkožrout a Council of Shadows.

zdroj: Spiel Des Jahres

Poslední velká kategorie se zaobírá dětskými hrami, ve kterých nejvíce do oka padlo Carla Caramel, Gigamons a Mysterium Kids. Pravděpodobně nejvíce známý vám bude poslední zástupce, který je dětskou verzí několika roky prozkoušeného deduktivního Mysteria. Ve zbylých dvou se pak jednou snažíte ukojit dětské chutě po zmrzlině, abyste se příště zkusili stát elementárními mágy pokusem o chycení titulních Gigamonů. Svého doporučení se ovšem dočkalo také Douzanimo, Moje první dobrodružství: Dobrodružství na draka a Turtle Splash!

Kromě těchto tří zmíněných kategorií se porota také po letech rozhodla udělit ještě jednu speciální cenu, a to titulům od studia Space Cowboys. Z pohledu pokročilejších hráčů se tímto způsobem ocenila kooperativní karetka Unlock! Game Adventures, která v sobě skrývá hádanky ve stylu únikových místností s tématem značek Jízdenky, prosím!, Mysterium a Pandemic. Ohledně produktu mířeného na děti si zase stejnou cenu odneslo Unlock! Kids: Detective Stories.