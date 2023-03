Záchrana říše v Descent: Legends of the Dark bude pokračovat dalším obřím aktem v The Betrayer’s War

31. 3. 2023 14:37 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Hry s aplikacemi dokážou být velice působivé, ale když se udělají špatně, mohou výrazně ztrácet kouzlo stolní hry. To ale není případ dungeon crawleru Descent: Legends of the Dark – hry od Fantasy Flight Games, která v roce 2021 sólistům i skupinám nabídla opravdu zábavnou výpravu do fantasy světa, který fungoval jako reboot předchozí hry Descent: Výpravy do temnot. A letos do hry dorazí pořádná porce obsahu v rozšíření The Betrayer’s War, které slouží jako druhý akt příběhu.

Hráči v tomto masivním rozšíření budou pokračovat v cestě, kterou započali v základu. Prohloubí se tak osudy postav (Brynn, Chance, Syrus, Galaden, Kehli a Vaerix), jež se i nadále snaží zachránit svět Terrinoth před zlem. Proto je čeká další výprava, na které potkají nové nepřátele, ale také si mohou osvojit další schopnosti.

Skutečnost, že zdejší hrdinové si už prošli mnoha nepříjemnostmi, během kterých se vyvinuli, je reflektovaná i v upgradu, jenž v tomto rozšíření dostanou. Každý z nich se nově může těšit na novou oboustrannou přehledovou kartu, na níž naleznete zmíněné nové schopnosti a mechaniky (spojené třeba s klíčovými slovy), ale také nový vizuál. Zároveň se jim navýšily statistiky a životy.

Každý z hrdinů také dostane do vínku nový typ karet – legendy. Jedná se o obdobu schopností, takže jde o oboustranné karty, které lze vybavit za zkušenostní body. Na rozdíl od schopností ale tyto strany nepřetáčíte. Při odemknutí si jednoduše vyberete, kterou z nich chcete a ta zůstane aktivní už napořád. K efektu ale není třeba platit akce a jiné zdroje, tudíž jsou dostupné v podstatě stále.

Aby se však šance vyrovnaly, tak se poněkud zocelili i nepřátelé. Narazíte tak na nové a těžší varianty, ale také dodatečné taktiky, které proti vám mohou používat. Do hry doputuje i nová kondice. Je jí stres, jež může způsobit to, že během odstraňování jiného žetonu kondice se unavíte.

Rozšíření vyjde během podzimu a bude vás stát zhruba 3 500 korun a k jeho hraní je vyžadovaná základní hra. Stále se zároveň počítá s menší expanzí Ghost of Greyhaven, která přinese menší vedlejší příběh. Její vydání ale zatím upřesněné nebylo.

V případě, že vám čekání do podzimu přijde dlouhé, máte zajímavou možnost si ho zkrátit. Nedávno totiž vyšla kniha z tohoto světa nazvaná Waiqar, ve které se čtenáři připojí ke známému nekromantovi v jeho pouti za dobytím Terrinothu. Knihu napsal Robbie MacNiven (v červnu také vyjde jeho kniha Watch Dogs: Cold Reboot ze světa videoherního Watch Dogs Legion) a zatím je celosvětově dostupná pouze digitálně v angličtině (papírově zatím jen Severní Amerika). Nicméně 4. dubna pro ty, co rádi poslouchají, vyjde i audiokniha.