Vyšla stolní adaptace brutální hororové videohry Dead by Daylight. A to rovnou v češtině

23. 2. 2023 12:44 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Jak už bylo avizováno v minulém roce, společnost TLAMA games přislíbila, že na vaše stoly přinese stolní adaptaci populární asymetrické videohry Dead by Daylight. Ta logicky nese prostý název Dead by Daylight: Desková hra a vydání překladu bylo mířeno na letošní únor. Skvělou zprávou pro nedočkavce tedy je, že se tento termín podařilo dodržet a hru už je možné pořídit v nejrůznějších českých obchodech.

O samotném titulu jsme vás informovali už několikrát, takže tentokrát pouze v rychlosti. V duchu předlohy se zde 2 až 4 hráči ujmou rolí přeživších (ve hře jich je dostupných 7), kteří se v rámci kol budou plížit po herním plánu a opravovat generátory. Během toho využijí své schopnosti a vybavení, kdy kombinací těchto věcí se pokusí utéct. Na druhé straně barikády ale stojí jeden z vrahů (ve hře jich naleznete 6), který je za pomoci své brutality a dovedností krvežíznivě nahání a obětovává věšením na háky. Každá z postav přitom oplývá svou vlastní figurkou.

Jestli vyhraje jedna, nebo druhá strana, to se vždy dozvíte v jednotlivých zápasech, jež by měly všeobecně trvat zhruba jednu hodinu. Z pohledu přeživších ale rozhodně bude klíčová spolupráce. Protože sami proti vrahovi rozhodně neobstojí. A už vůbec ne v přímém střetu. Jednotlivá kola se navíc mohou odehrát na dvou mapách, které přináší oboustranný herní plán. Specificky se jedná o MacMillanovy doly a Vrakoviště Autohaven. Dead by Daylight: Desková hra jste ve většině případů schopni pořídit do relativně příjemných 1 200 korun.

zdroj: Tlama Games

Pokud ale tuto krabici otevřete, možná budete zklamáni z toho, že v jejích útrobách nenaleznete zmiňované háky. Ty totiž byly součástí exkluzivní edice na Kickstarteru. Nicméně lidé z TLAMA games se rozhodli, že to nenechají jenom tak a vyvinou své vlastní háky, na které můžete věšet figurky. Ty jsou momentálně ve výrobě, takže si je můžete pořídit až později. V balíčku pak naleznete 5 háků, 5 náhradních háčků a 1 náhradní čep. Cena tohoto doplňku je necelých 300 korun a dorazit by měl začátkem března.