Vyšla nová desková hra Bulánci: Odpočívej v pokojíčku. Polštářové balení obsahuje skutečné patrony

29. 6. 2023 12:33 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Skoro to začíná vypadat, že po 20 letech nastává nová doba legendárních českých Bulánků, tedy svižné počítačové střílečky, v níž si to na malých mapách s brokovnicemi vyříkávají drsné polštáře. Pokud to náhodou nevíte, tenhle národní poklad se vrátil v nové verzi díky velmi úspěšné crowdfundingové kampani.

Ta mimo jiné slíbila vznik fyzické karetní hry Bulánci: Speciální jednotky, kterou jsem bohužel musel strhat jako žádnou jinou hru před ní (i po ní). Nefungovala totiž po žádné stránce, chybělo v ní cokoliv, co by vůbec šlo nazvat hrou. A byla to velká škoda, protože po vizuální stránce vypadala skvěle a dle mého názoru si výchozí materiál zaslouží kvalitní stolní adaptaci.

Mé přání je právě teď dost možná vyslyšeno. Vyšla totiž nová stolní hra Bulánci: Odpočívej v pokojíčku, na které na rozdíl od předchozí karetky nedělali přímo tvůrci Bulánků, ale jiné studio Kikimora Team, konkrétně jeho zakladatel vystupující pod přezdívkou Diuk.

zdroj: Kikimora Team

Ten přistoupil k adaptaci mnohem svědomitěji a namísto abstraktní karetní hry vytvořil deskovou hru, která by předloze snad nemohla být podobnější. Máte tu figurky Bulánků, které pobíhají po čtvercovém plánu titulního pokojíčku a snaží se dostat na dostřel konkurenčního polštáře.

Jedná se o strategickou hru s příměsí party. Možná to zní šíleně, ale zkrátka a dobře tu musíte promýšlet své tahy, ale zároveň se smějete názvům karet, jejich silně škodícím efektům a dříve nebo později začnou hráči vypadávat, než zbyde jeden jediný.

Hra Bulánci: Odpočívej v pokojíčku vás už na první pohled zaujme svým velice neobvyklým balením. Místo obyčejné hranaté krabice vám totiž v poličce bude sedět skutečný polštář, v jehož útrobách jsou kromě hromady karet, herního plánu a figurek Bulánků také skutečné, leč vystřílené patrony, jimiž si budete značit své životy.

Bulánky mohou hrát 2 až 4 hráči od osmi let a na jednu partii byste si měli vyhradit 45 až 90 minut. Hru si můžete koupit na stránkách vydavatele za 949 korun a pokud se o jejím vývoji a budoucích plánech studia chcete dozvědět víc, tak vyhlížejte náš příští BoardGame Club (v druhé polovině července), kdy vyzpovídáme samotného autora.