Vraťte se jako dítě do videoherních 90. let minulého století v deskovce Video Game Champion

22. 8. 2024 11:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Videoherní průmysl je sice nezastavitelný a každý rok se najde spousta fantastických, leckdy i přelomových her, ale pro mnohé budou snad navždy tím zlatým obdobím devadesátky. Doom, StarCraft, Tomb Raider, Resident Evil, Age of Empires 2, Final Fantasy 7, System Shock 2, Metal Gear Solid, Diablo, Gran Turismo, Half-Life…

Zahrát si spoustu z nich bývá v dnešní době poměrně obtížné, nemusí se to obejít bez pošramocených nervů a výsledek ani nemusí stát zato. Pokud byste se ale chtěli vrátit do dětských či mladistvých let, do devadesátek a připomenout si tehdejší atmosféru jednoduchou cestou, mohla by vám s tím pomoci chystaná deskovka Video Game Champion.

Ta z vás udělá mladé hráče a hráčky v době, kdy hraní videoher nebylo zdaleka tak dostupné. Neexistuje Steam a v knihovně nemáte stovky her. Pro hry se musí chodit do obchodů či půjčoven, zatímco pro herní časopisy do trafiky. A na obojí jsou potřeba finance, o které škemráte u svým rodičů, případně prarodičů výměnou za příslib, že si najdete čas i na učení se do školy...

To vše je ve hře ztvárněné maticí plnou čudlíků, z nichž si jeden vyberete a následně vykonáte akci spojenou s daným řádkem nebo sloupcem. Čudlíky pak potřebujete k pokoření získaných videoher, kdy přichází ke slovu jednoduché sbírání sad.

Abyste dohráli například hru Fairy Tales (hry nejsou licencované), musíte odhodit čtyři žetony čudlíků se stejnou hodnotou. S tímto úkolem vám pomohou rady z herních časopisů, které poslouží jako žolíky u her se shodným žánrem.

Hra Video Game Champion má pevně daný počet kol, po jejichž odehrání se vítězem stane hráč, který odehrál nejvíc videoher. V případně zájmu si můžete pročíst anglická pravidla. Celé by vám to mělo zabrat mezi 50 a 90 minutami a zahrajete si ve dvou až pěti hráčích od 14 let. Na hru se můžete těšit letos v listopadu za doporučených 1 350 korun.