Tvůrci nevydané deskovky Kingdom Come se vrací na scénu s Kickstarterem hry Project L

9. 3. 2023 17:32 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Brněnské studio BoardCubator můžete znát díky hrám Project L a Space Race, nicméně v jeho spojitosti se loni hodně mluvilo i o stolní adaptaci úspěšné české videohry Kingcom Come: Deliverance, se kterou se studio vydalo na Kickstarter, kde vybralo méně, než potřebovalo, kampaň zrušilo, zavřelo krám a nikdo nevěděl, jestli má studio a projekt ještě nějakou budoucnost.

A teď už to víme, jelikož BoardCubator povstává z mrtvých, či spíše polomrtvých. Tým, který se oproti stavu před zrušením zmíněné kampaně zmenšil, aby byl schopný ještě nějak fungovat, se rozhodl jako způsob zahojení svých ran dát nový prostor hře Project L, která byla v minulosti úspěšně zafinancovaná na Kickstartu hned dvakrát (jednou s rozšířeními).

Proto si ve svých kalendářích můžete zakroužkovat 4. duben, kdy se Project L ještě jednou vrátí na Kickstarter, kde bude možné zakoupit si nejen další nové rozšíření, ale také úplně vše, co doposud ke hře vyšlo, včetně hry samotné. Na detaily ohledně rozšíření si ale ještě musíme počkat.

Studio má zároveň relativně dobrou zprávu pro všechny zájemce o Kingdom Come: Deliverance – The Board Game. Jak jsme se dozvěděli, tvůrci dlouhodobě vyjednávají s nejmenovaným, ale velkým vydavatelem deskových her o jeho vstupu do celé záležitosti coby strategický partner. Jinými slovy vývojáři hledají investora, díky kterému by mohli svůj projekt dotáhnout do konce.

Další zprávy ze studia BoardCubator ohledně Project L, ale i Kingdom Come by na sebe měly nechat čekat jen pouhé týdny.