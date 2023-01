The Lord of the Rings Adventure Book Game vás provede celou známou fantasy trilogií

26. 1. 2023 13:15 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Jeden prsten vládne všem. Ví to obyvatelé Středozemě, ví to její fanoušci a ví to také autoři stolních her. Proto není náhodou, že se připravuje hned několik titulů z tohoto oblíbeného světa. Společnost Kosmos na druhé čtvrtletí tohoto roku chystá The Lord of the Rings: Adventure to Mount Doom, tedy kooperativní hru, ve které doprovodíte Froda k Hoře osudu. A svou troškou do pléna letos přispěje i Ravensburger se svým projektem The Lord of the Rings Adventure Book Game.

Hra bude vyprávět události filmové trilogie, takže si v ní kooperativně zformujete své vlastní Společenstvo a vyrazíte na dlouhou cestu z Kraje až k Hoře osudu. Komplexnost hry by neměla být vyloženě velká, takže se do hraní mohou pustit i méně zkušení hráči. Z pohledu přímých čísel je titul určený pro 1 až 4 hráče.

Jak už přímo název hry naznačuje, dění se odehrává na stránkách dobrodružné knihy, která zároveň slouží i jako herní deska. Hráči jí při hraní budou listovat a procházet celkově osmi kapitolami, kdy každá by měla zabrat zhruba 20 minut. Každopádně události vás zavedou třeba do Roklinky, Železného pasu i samotného Mordoru.

V každé kapitole je pak třeba při této cestě spolupracovat, kdy si budete z balíčku postupně lízat karty a zároveň budete doufat, že se vyhnete pokušení Prstenu a hledí Sauronova vševidoucího oka. Během každé kapitoly budete také překonávat jedinečné výzvy, jež se pokouší zachytit ikonické momenty z filmů. O zachycení filmové atmosféry se ostatně snaží i komponenty, mezi nimiž se nachází i sedm figurek Společenstva (Boromir absentuje, Gandalf je ve formě žetonku).

O návrh hry The Lord of the Rings Adventure Book Game se postaral Jason Little (Star Wars: Unlock! či Star Wars: X-Wing), kterého doplnil Marcus Ross (Beeeees! a Letter GO!). Vydání už klepe na dveře, jelikož na něj dojde během února. Hra se bude prodávat za necelých 800 korun, ale minimálně předobjednávky jsou exkluzivní pro amerických řetězec Target. Jedná se zároveň o třetí hru v sérii „Adventure Book Game“ v jejímž rámci jste se dříve mohli setkat s Čarodějem ze země Oz a Princeznou Nevěstou.