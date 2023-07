Tento týden se koná největší festival nepočítačových her GameCon 2023

18. 7. 2023 11:03 | Deskovky | autor: Michal Krupička

Rok se s rokem sešel a největší český festival nepočítačových her GameCon je za dveřmi. Od čtvrtka až do neděle (20. až 23. 7. 2023) se v Pardubicích v areálu Domova mládeže a kulturním domě Dukla sejdou nadšenci do deskových her, RPGček, wargamingu a mnoho dalšího, kteří nemusí platit vstupné a až na místě si vyberou, zda se zúčastní jen bezplatného programu, nebo se přihlásí i na nějakou z placených částí. K dispozici je i ubytování v rámci internátu.

Program kolem deskových her začíná v deskoherně, kde během konání akce můžete poznat hry od českých vydavatelů. Zároveň se ale můžete zapojit i do betatestů deskovek, které ještě ani nevyšly. K dispozici bude The Honester, který se zaměří na sebepoznání i poznávání ostatních hráčů, Final Conflict představující poslední rozšíření hry na motivy starých dobrých Doomtrooperů a vyzkoušet můžete i demo chystané hry Kutná Hora.

Dále je tu solidní výběr již vydaných her, do kterých vás zasvětí personál. Jsou to deskovky jako Rising Sun, Shogun, Arkham Horror, Buffy: The Vampire Slayer, Battlestar Galactica, Frostpunk či Darkest Dungeon. Kompletní seznam spolu s informacemi o hrách, termíny a náročnosti najdete na stránkách GameConu. A pokud máte chuť být trochu soupeřivější, tak program nabídne i dvanáct deskoherních turnajů. Můžete tak soupeřit o ceny v klasikách jako Bang!, Osadníci z Katanu nebo Krycí jména.

Dále tu jsou RPG sekce, kde si můžete vyzkoušet hru vedenou zkušeným vypravěčem. Na výběr je například Dračí doupě, Město Mlhy, Jeskyně a Draci, Blades in the Dark, Star Wars, Cyberpunk RED, Alien a mnohé další. Pro více informací se opět podívejte na program, kde se dozvíte o systémech, žánrech i od kolika let je daná hra vhodná.

Pokud navíc máte rádi Příběhy Impéria, můžete se zúčastnit třeba Legend Klubu Dobrodruhů, tedy vyprávění, v němž jednotlivé družiny ovlivňují společný svět a potkáte se s následky ostatních účastníků. Soutěživí hráči zase mohou vzít svou družinu na mistrovství v Dračím doupěti a třeba se dostat až do síně slávy.

A na akci nesmí chybět ani wargaming. V jeho lince najdete vše od Warhammeru přes Pána Prstenů a Marvel až po Conquest. Navíc můžete počítat s tím, že figurky vám budou zapůjčené a hru odehrajete pod vedením zkušeného hráče. Díky tomu můžete vyzkoušet, jaké je to být generálem bez všeho toho kupování, lepení a malování. Zároveň ale nechybí modelářský koutek a malování figurek.

A ani to není vše. V programu jsou i komorní larpy, workshopy, únikovky a přednášky. Doprovodný program včetně koncertu, drakiády nebo třeba zápasu v improvizaci mezi organizátory a skvělými pardubickými Paleťáky. GameCon prostě svému jménu nedělá ani tento rok ostudu a nabídne čtyři dny narvané aktivitami až k prasknutí.