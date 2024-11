Svět Final Fantasy XII ožije v rodinné deskové hře Moogle Bounty Mayhem

12. 11. 2024 11:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Videoherní série Final Fantasy fanouškům dělá radost už dlouhé roky, kdy mnozí z nich tvrdí, že s předělávkou kultovního sedmého dílu i skrze Final Fantasy XVI chytila nový dech a může pokračovat dál s dalšími fanoušky. Těm se nyní Square Enix navíc rozhodlo udělat radost i trochu alternativním způsobem, jelikož chystá stolní hru Final Fantasy: Moogle Bounty Mayhem.

Radost by to mělo udělat specificky příznivcům Final Fantasy XII, jelikož právě tento díl se stal předlohou. Nicméně hlavní roli nebude mít Vaan, Ashe nebo Basch, nýbrž roztomilí mooglové. Z toho už můžete usoudit, že půjde především o rodinné hraní, které nebude mít příliš komplikovaná pravidla, aby si ho užili i děti starší 10 let. S touto přístupností se rovněž pojí i skutečnost, že jednu partii odehrajete do 15 minut.

Herně se 2 až 4 hráči zhostí role právě jednoho ze šesti dostupných roztomilých stvoření. Každé z nich nabízí své vlastní unikátní schopnosti reprezentované bojovými kartami, s nimiž poráží nepřátele v jednotlivých regionech a získávají za ně odměny. I když jsou tedy pravidla opravdu jednoduchá (klidně si přečtěte jejich anglickou verzi), každá partie by měla být jedinečná na základě kombinace vybraných mooglů i příchozích příšer, což by mělo nutit hráče neustále tyhle krátké seance opakovat.

O fakt, že nepůjde o zbytečný titul parazitující na populární značce, by se měl postarat designér Seidži Kanai, jehož znáte především kvůli skvělému Milostnému dopisu, případně jeho verzi s Bridgertonovými. O ilustrace s nádechem roztomilého retra se zase postaral Rjóta Itó, který dohlížel na vizuální stránku samotné videohry.

Jestli máte o Final Fantasy: Moogle Bounty Mayhem zájem, asi si jej budete muset objednat ze zahraničí, třeba z oficiálního obchodu vydavatele, kde vás v přepočtu vyjde na 1 080 korun nepočítaje výdaje na dopravu a clo. Situace se však může do vydání, které je stanovené na červenec 2025, změnit.