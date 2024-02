Studio Gale Force Nine chystá nového Conana i velkolepý návrat Duny a Star Treku

21. 2. 2024 15:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Crowdfundingová platforma Gamefound specializovaná na stolní hry nadále nabývá na síle. Poté, co se dohodla se známým studiem CMON, které díky exkluzivnímu partnerství bude své kampaně spouštět pouze tam, přichází ještě tým z Gale Force Nine, který odhalil tři další projekty pro Gamefoundu.

Tento krok dává velký smysl vzhledem k loni spuštěné kampani pro výroční edici Firefly: The Game, která zaznamenala velký úspěch, když vybrala přes 81 milionů korun. A jelikož jsou lidé ze studia pomyslnými mistři v licencovaných titulech, tak i všechny tři chystané projekty budou postavené na známých popkulturních značkách.

zdroj: Gale Force Nine

Prvním pánem na holení nebude nikdo jiný než nekompromisní barbar Conan. Ten se v The Adventures of Conan dočká nové asymetrické hry pro 2 až 4 hráče odehrávající se v brutálním světě Hyborie. Zde se jednotlivci ujmou buď role přímo známého bijce, nebo se převtělí do jeho pomocníka či nepřítele. Ve všech případech platí, že jde o kompetitivní titul a každý musí následovat své cíle, aby se stal vítězem.

Hráči ve svých tazích budou využívat kostky, s nimiž prozkoumají okolí, dají se do křížku s magickými bytostmi a pokusí se získat požehnání od tamních bohů. Cest k vítězství je mnoho a záleží pouze na vás, jestli budete následovat svůj příběh, nebo se rozhodnete nelítostně zaútočit na ostatní. Ať už se rozhodnete jakkoli, budou vás vždy doprovázet ilustrace založené na komiksech vydavatelství Dark Horse. Samotná kampaň pak odstartuje v dubnu.

Jestli nemáte moc rádi fantasy a spíše se vydáváte do dalekých koutů vesmíru, ke konci roku studio připraví kampaň přesně pro vás. Chystá totiž obrovskou ultimátní edici robustní 4X strategie Star Trek: Ascendancy s přízviskem The Final Frontier.

Ta průzkum, konflikty a diplomacii mnoha galaktických civilizací zabalí do jedné velké krabice, kde kromě základu naleznete všech sedm doposud vydaných expanzí. Aby toho však nebylo málo, rovnou se k tomu přibalí několik novinek, kam patří nová, dosud neprozrazená rasa, alternativní verze jednotlivých lodí i další planety, civilizace a technologie k objevení.

Vzhledem k tomu, že to znamená věru velké množství obsahu, museli tvůrci přijít i s vlastním insertem, díky němuž do rozměrné krabice vše pohodlně uložíte. A pokud si projekt ještě před jeho spuštěním dáte mezi oblíbené, dostanete exkluzivní odměnu v podobě misky na kostky.

zdroj: Gale Force Nine

Teď už se ale pojďme přesunout do roku 2025 a na pouštní planetu Arrakis. Gale Force Nine se totiž rozhodli, že v příštím roce nabídnou luxusní edici strategie Dune, jejíž kořeny naleznete už v 70. letech minulého století a v roce 2019 dorazila revidovaná verze (neplést se hrou Duna: Hra o dobývání a diplomacii, což je odlišný titul, ačkoliv spřízněný).

Vzhledem k tomu, že je kampaň ještě docela daleko, studio zatím neprozradilo žádné vyloženě konkrétní detaily a informace. Prozatím si tedy musíte vystačit s tím, že nabídne „luxusní“ komponenty, dodatečný obsah a nový herní režim/způsob hraní. Už teď však můžete projekt sledovat na jeho stránce, čímž si vysloužíte exkluzivní žeton prvního hráče. Tedy samozřejmě za předpokladu, že si titul následně i zakoupíte.