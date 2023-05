Solid Snake se plíží na stůl. Metal Gear Solid dostane deskovou hru

25. 5. 2023 11:48 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Včera byl pro fanoušky legendární série Metal Gear dobrý den. Na PlayStation Showcase byl konečně oznámen remake oblíbeného třetího dílu a zároveň se na podzim představila sbírka prvních tří trojrozměrných dílů zvaná Master Collection Vol. 1. Společně s těmito zprávami studio CMON představilo ještě deskoherní adaptaci Metal Gear Solid: The Board Game, o které se ví už od roku 2019, ale teď v singapurském celku konečně našla vydavatele.

zdroj: CMON

Hru navrhl Emerson Matsuuchi, z jehož práce můžete znát sérii Century a na letošek chystá adaptaci hororového Halloweenu. Zkušenosti rozhodně má, což by se mělo do hry propsat pouze pozitivně. Metal Gear Solid: The Board Game je každopádně kooperativním zážitkem zasazeným do světa high-tech špionáže. Jedna partie zabere maximálně dvě hodiny (studio udává 90 minut) a do hraní se mohou pustit 1 až 4 hráči.

Každý z nich ovládá jednu ze čtyř známých postav (Solid Snake, Meryl Silverburgh, Gray Fox a Hal „Otacon“ Emmerich), které musí spolupracovat, aby splnily stanovené cíle a porazily bosse. Každý z hrdinů samozřejmě nabízí své světlé i stinné stránky, stejně jako ikonickou výbavu a dovednosti. Všeobecně ale platí, že hraní je založené na kradmém postupu, kdy se musíte pohybovat s rozmyslem a využívat všemožných dostupných prostředků. A samozřejmě se můžete schovat do kartonové krabice.

Titul nabídne dva hlavní režimy. První se skládá ze šesti nezávislých misí, které je možné odehrát kdykoliv, v jakémkoliv počtu a s kteroukoliv postavou. Kampaň Shadow Moses pak přinese dodatečnou výzvu a poněkud rozlehlejší zážitek, který se rozprostře na poli celkově 14 misí sledujících události ze hry. Tímto způsobem dostanete ucelené vyprávění, v němž se postavíte všem šesti unikátním bossům (Ocelot, Cyborg Ninja, Psycho Mantis, Sniper Wolf, Vulcan Raven a Liquid Snake). Celá pravidla si přečtěte zde.

zdroj: Foto: CMON

Předobjednávky už běží. V jejich rámci lze získat zatím exkluzivní edici „Integral“, která se pyšní 10% slevou (2 210 korun místo 2430 korun), speciální 13 centimetrů vysokou figurkou bojového prototypu Metal Gear REX a doprovodným komiksovým románem o 109 stranách. Objednávat zatím lze přímo přes vydavatele, který objednávky plánuje odeslat v květnu 2024. Tradičně se ale cena nezanedbatelně navýší o dopravu a VAT.