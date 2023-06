Sledujte BoardGame Club #39 o vydavatelství Dino se Štěpánem Peterkou

26. 6. 2023 10:45 | Deskovky | autor: Redakce ZeStolu.cz

Další měsíc, další díl našeho deskoherního pořadu BoardGame Club. Tentokrát se mezi nás posadí Štěpán Peterka, autor deskových her Dračí hrad: Nové výzvy a Gump, zároveň také člověk, který má na starosti vydávání her ve společnosti Dino.

Dino je známé především hrou Dostihy a sázky a sérií únikovek Exit, ale v posledních měsících se pustilo i do moderních her pro rodiny a hráče, ať už je řeč o překladech zahraničních titulů, nebo vydávání her českých designérů.

V dnešním pořadu si proto posvítíme na tituly jako Rainforest, Základna či Aldebaran Duel a dozvíme se, jak to v posledních letech v Dinu fungovalo a co od tohoto vydavatelství můžeme čekat do budoucna.

Sledujte nás živě dnes 26. června od 14:00 na YouTube, kde můžete do chatu pokládat své dotazy.