Skvělá videohra The Last Spell dostává vlastní kooperativní deskovku

25. 5. 2023 12:53 | Deskovky | autor: Michal Krupička

The Last Spell je taktická roguelite videohra, kde v noci bráníte svůj tábor proti nepřátelům, ve dne budujete obranné stavby a snažíte se opravit co nejvíc budov. Z předběžného přístupu vyšla tenhle rok v březnu a už se chystá její kooperativní desková adaptace, která momentálně sbírá finance na Kickstarteru.

Příběh je jednoduchý. Mágové rozpoutali apokalypsu, která zničila většinu světa, svět zahalila fialová mlha a z lidí se začala stávat monstra a nemrtví, kteří po nocích loví poslední přeživší. Zbývající mágové ale přišli na kouzlo, poslední kouzlo, které ze světa nadobro odstraní veškerou magii a tím i její následky. Vašim úkolem je ubránit skupinu čarodějů, aby seslali zmíněné kouzlo a zapudili mlhu i monstra v ní. Celé to ale rozhodně nebude jednoduché.

Hra se bude dělit na dvě hlavní části. První je den. Tady to autoři mají vlastně docela jednoduché, už ve videohře totiž tahle část připomíná deskovou hru. Hlavní, co budete dělat, je rozdělování dělníků. Půjdou postavit novou budovu? Odstranit ruiny? Pracovat v dole, aby bylo víc peněz na další tah? Léčit hrdiny nebo jim doplňovat manu?

Je to zkrátka něco, co z deskových her už moc dobře známe. Rozdělujete zdroje, připravujete se na další noc. Můžete za našetřené zlaťáky vybavit hrdiny anebo jim zvýšit úroveň, dohodnout se, zda postavit dům, aby příště bylo dělníků víc, opravit rozbořené barikády nebo postavit nové balisty a katapulty, které pomůžou při obraně města. Nakonec ještě rozestavíte hrdiny do obranných pozic.

zdroj: Tabula Games

Dříve nebo později ale nastane soumrak a s ním se na okrajích mapy začnou objevovat první monstra. Hra pomocí karet na kraji plánu určí, kolik konkrétně potvor vyrazí na zteč. Dopředu víte jen směr, ze kterého přijdou, a pak už jsou na tahu vaši hrdinové.

Ti mají určitý počet bodů pohybu a vybavení. Hlavní je zbraň, kterou vládnou. Každá má totiž jiné schopnosti a na kartě si můžete vybrat z několika útoků. Kladivo třeba praští jednoho nepřítele před vámi nebo za víc akčních bodů zraní všechny soky v rozsahu tvaru písmene „U“ před postavou. Silnější útoky navíc mohou stát i manu – ta se na rozdíl od akčních bodů neobnovuje každé kolo, ale až na konci nočního boje. Komunikace, kdo bude kam a jak útočit, bude tedy stejně zásadní jako domluva, co a kde stavět v denní fázi.

Po tahu hrdinů jsou na řadě nemrtví. Ti mají své předepsané pohyby i útoky: Buď se střetnou s vašimi reky, nebo budou útočit na budovy. Hradby časem padnou a přijdou na řadu stavby, které jste pracně zkonstruovali. Otázkou pak je, zda neobětovat cenné životy hrdiny právě proto, aby nemrtví nezničili třeba zlatý důl nebo domy, které přes den produkují dělníky. O těžká rozhodnutí by tedy stejně jako v předloze neměla být nouze.

Když nemrtví padnou, nadejde další den a příprava na ještě silnější hordu nebo popřípadě zkoušku v podobě jednoho z bossů. Ten představuje finální překážku k vašemu úspěchu. Vy máte jediný úkol: Nenechat sežrat bezbranné čaroděje soustředící se na poslední kouzlo.

Předloha svými mechanismy deskové verzi přímo nahrává a nutno říct, že autoři skvěle využívají i jejího vizuálu. V krabici najdete plastové figurky hrdinů i monster a každá jejich karta je vyvedená v krásném pixel artu ze hry. Budovy, hradby a překážky jsou na kartonu ve stojáncích, celá vaše vesnice díky tomu působí pěkně trojrozměrně a navíc si zachovává dojem herní stylizace.

Už základní balení nabízí hromadu věcí. 18 překážek, 12 obranných staveb, dřevěné i kamenné zdi, 16 budov, 12 typů ruin, co z nich zbydou, a k tomu po 12 od každého druhu zbraní, kontaktních, střelných a magických. Připočtěte si k tomu 24 zbrojí a štítů, 9 jednorázových svitků, 6 karet vlastností a 28 dovedností, k tomu dostanete ještě čtveřici hrdinů a téměř šedesát figurek monster. Na závěr samozřejmě nechybí ani čtveřice bossů, kteří zkusí vaše společné snažení překazit.

V rámci Kickstarteru je zdarma i rozšíření Sinister Shadows, které do hry přidává čtyři druhy elitních nepřátel, co mají po třech kusech miniatur. Celý balík vyjde na dva a půl tisíce korun. Samozřejmě je potřeba počítat i s poštovným, které v případě základní verze vyjde na zhruba 500 korun a v případě verze s rozšířením o nějakých 100 korun dráž.

Vydání je plánované na květen roku 2024, do té doby můžu všemi deseti doporučit aspoň videoherní předlohu.

Pokud vám základ nestačí, je tu vyšší verze. Ta vyjde na téměř čtyři tisíce, ale přidá rovnou další tři rozšíření. První se zaměřuje na dvojici bossů známou jako dvojčata. Tahle děvčata mají speciální pravidla a pro příběh hry jsou celkem zásadní. Navíc s sebou přinášejí dvě prémiové velké miniatury, které vypadají doopravdy povedeně. Carnage Unleashed přidá další elitní monstra se speciálními pravidly a na bojišti začnou po mrtvých nepřátelích zůstávat kusy těl, které vaši dělníci můžou přes den proměnit v hodnotné suroviny. Poslední rozšíření Whispers of War pak přináší do hry pasti, karty zranění, která se přenášejí i na další noc, nebo karty znamení ovlivňující svými efekty celé vaše tažení.

K oběma verzím budou navíc dostupné odemčené bonusové cíle kampaně. První z nich jsou třeba pravidla pro jednoho hráče, protože hru si normálně užijete ve dvou až čtyřech. Další na řadě jsou nové předměty nebo alternativní vzhledy figurek monster.

zdroj: BoardGameGeek

Musím říct, že The Last Spell vypadá hodně stylově. Drží se skvělé předlohy a podle toho, jak se představuje v rámci Kickstarteru, působí doopravdy zábavně. Navíc díky hromadě figurek a doplňků vypadá i za svou cenu dost výhodně. Vydání je plánované na květen roku 2024, do té doby můžu všemi deseti doporučit aspoň videoherní předlohu.