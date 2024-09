Rozšíření pro Heroes of Might and Magic III: The Board Game vybrala už přes 79 milionů korun

20. 9. 2024 8:45 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Naši recenzi tuzemské verze Heroes of Might and Magic III: The Board Game si už můžete přečíst několik dní. Z ní mimo jiné zjistíte, že se tohle stolní převedení kultovní videoherní strategie opravdu povedlo a snad všem pamětníkům udělá radost. Kdyby vás snad ale už nebavil dosud vydaný obsah, nemusíte zoufat. Studio Archon na vás myslí a proto v těchto dnech spustilo na Gamefoundu kampaň pro dotisk původního obsahu, ale hlavně na tři nová rozšíření.

Ta se představila už v červnu, proto se ví, že každé přidává jednu novou frakci. Takže pokud vezmeme v potaz veškerý dosud vydaný obsah, celkový počet se vyšplhá na 10 dostupných frakcí. Krabice se jmenují Stronghold (Tvrz), Conflux (Soutok) a Cove (Zátoka), což přímo odkazuje na přidávané frakce, které znáte buď z původní videohry, případně z rozlehlé fanouškovské modifikace. Každá z krabic nabídne 12 nových dílků mapy a přirozeně i unikátní schopnosti a sedm dostupných jednotek.

Pro připomenutí uvedeme, že Tvrz je barbarská frakce zaměřená na rudu a krystaly, zatímco Soutok zastupuje Sférochodec a Elementalista s tím, že jejich rozvoj vyžaduje dost vzácných surovin. Zátoku lze znát z fanouškovské modifikace Horn of the Abyss, která se však časem stala natolik pevnou součástí herního zážitku, že ji hráči jen těžko oddělují od původního díla.

Značka i nadále čile žije a zájem je enormní. Vybrat se povedlo už přes 79 milionů korun, a to ještě zbývají skoro dva týdny do konce. Uvidíme, jestli se nakonec povede překonat původní kampaň na Kickstarteru, kde se od fanoušků vybralo skoro 96 milionů.

Novinky každopádně mohou být vaše za 2 750 korun, a to včetně big boxu a mnoha odemknutých bonusových cílů, kterých je díky mohutné vybrané částce už opravdu dost. Těšit se můžete na další dílky, karty, bytosti, no není toho málo. Pokud byste snad ale chtěli pouze základ s jednou expanzí navíc, vystačíte si s 2 250 korunami. Naopak kompletní herní obsah stojí už opravdu slušných 8 250 korun. Tuto částku si navíc můžete o skoro další dva tisíce povýšit tím, že byste chtěli předem vystínované figurky.

Opravdoví nadšenci rovněž mohou kupovat armádu doplňků, kam patří trička, artbooky, plakáty nebo klíčenky. Podle toho, co všechno zakoupíte, musíte zaplatit dopravu pohybující se od 450 do 550 korun + daň. Pro nedočkavce existuje za příplatek možnost rozdělit objednávku do dvou, díky čemuž vám starší obsah dorazí před novým (v lednu), který by měl přijít v průběhu září 2025. Stejně jako v předchozím případě, i v nové kampani si rovnou můžete zakoupit českou verzi.