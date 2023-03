Po Normandii a Stalingradu se vydáte do Tichého oceánu ve válečné strategii Heroes of the Pacific

27. 3. 2023 12:45 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Studio Devil Pig Games společně s tvůrčím tandemem Yann a Clem založili druhoválečnou sérii Heroes of WW2. Ta v rámci hrdinného systému, který umožňuje dynamicky simulovat bitvy menšího měřítka, vždy bere dva hráče na různá bojiště tohoto obřího konfliktu. Série tak v minulosti zavítala třeba do Normandie, ale také do Stalingradu. Chystaná novinka Heroes of the Pacific se ovšem přesouvá do lokací Tichého oceánu, kde budete dobývat či bránit Šalamounovy ostrovy v bitvě o Guadalcanal.

Hráči se tentokrát postaví buď na stranu Ameriky, která se ocitá v pozici útočné, nebo na stranu obránců, v tomto případě Japonců. V rámci kampaně se pustí do jednotlivých scénářů, které určí jednotky, jež budou mít k dispozici, stejně jako vytyčí cíle, které je třeba splnit. Střet se odehrává na deskách terénu, kde se vyskytují nové typy překážek jako džungle.

V jednotlivých kolech obě strany tajně dávají rozkazy svým jednotkám, případně rekrutují nové posily. V rámci dostupných akcí naleznete pohyb a útok, ale hra není pouze o pěšácích a klasickém válečném taktizování. Jedná se zároveň o hrdinnou záležitost, ve které potkáte chrabré postavy a vůdce se speciálními schopnosti. Představují je akční karty, které vám mohou propůjčit potřebnou výhodu na bojišti.

Heroes of the Pacific také představí několik novinek v rámci pravidel, kam spadají třeba i nové karty doktrín. Přepracovaný byl i systém náboru, aby hráči měli přístup k co největšímu počtu různých pluků s vlastní specializací. Základní box jich bude obsahovat 9, zatímco v dodatečném bojovém balíčku jich bude 10. Tvůrci zároveň zapracovali na vizuální stránce.

V případě, že se chcete do místních bojišť vydat, můžete Heroes of the Pacific zakoupit v probíhající kampani na Kickstarteru. Základní krabice vás vyjde na 930 korun, druhá úroveň za 2 000 korun je ale rozhodně lákavější. Kromě základu v ní dostanete balíček Tokyo Express, který nabízí druhou samostatnou kampaň. K tomu jsou přibalené ještě dva herní válečné příběhy, doplňující odemknuté bonusové cíle (v době psaní článku byl pokořený první, který hru obohacuje o pytlíky pro obě strany).

Za macatých 3 450 korun pak získáte vše zmíněné výše, a navíc ještě úložné krabice v podstatě pro všechny komponenty i jednotlivé strany. Ve vypsaných cenách je již zahrnutý VAT. Nicméně doprava je v tomto případě docela drahá. Podle zvolené úrovně se pohybuje od 720 do 1 070 korun. Datum doručení je aktuálně mířené na prosince.