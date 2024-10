Na Steamu probíhá výprodej digitálních adaptací deskových her

9. 10. 2024 14:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Na ZeStolu vás pravidelně informujeme o různých výhodných balíčcích, kde lze získat slušné množství obsahu za zlomkové ceny. Vždyť třeba jenom včera vyšel článek o tom, že Humble Bundle zase nabízí hromadu příruček pro oblíbená stolní RPG. A když už se člověk baví o výhodných nabídkách, rozhodně by neměl zapomenout ani na aktuálně probíhající výprodej digitálních adaptací stolních her na Steamu.

Akce se jmenuje Digital Board Game Autumn Sale a jde o neoficiální událost (neorganizuje samotná platforma), kterou pořádá vydavatelství Acram Digital. S tím se pojí, že v nabídce jsou z velké části díla, která vyšla právě pod hlavičkou tohoto vydavatelství, případně je vyloženě i vytvořilo. Z některých lze vybrat třeba digitální edici bojovkové série Unmatched, kde v jednotlivých zápasech zápolí různé postavy z historie či mytologie a vyjde vás na zhruba 400 korun.

Z jejich stáje lze rovněž zmínit ještě třeba euro strategii Concordia, která stejně jako stolní předloha nabízí i hromadu různých rozšíření s dalšími mapami. Základ stojí 325 korun, ale v nabídce rovněž je i několik hromadných balíčků. Své oči ale můžete upřít i na adaptaci Doby kamenné, legacy kampaňovky Charterstone, případně videoherní variaci na oceňované Tokaido.

Těmito však výčet ani zdaleka nekončí, protože v rámci akce jsou zlevněné i projekty dalších celků. Rovnou dvě želízka v ohni má třeba náš Vlaada Chvátil, a to v podobě civilizačky Through the Ages a nesmrtelného stavění vesmírných náklaďáků v Galaxy Trucker. Oboje je navíc obohacené o české titulky. Pokud vám angličtina nevadí, klidně se na svých počítačích můžete pustit do kooperativního zachraňování kusu prastaré země v Duchové ostrova, vyzkoušet značně obohacenou verzi Pelíšku, nostalgicky zavzpomínat na Carcassonne, vypravit se na velkolepou výpravu v karetním Pánu prstenů a zažít poutavý příběhový deckbuilding na Konci věků.

Jestliže se nemůžete rozhodnout, co z toho pořídit, na rozmýšlení máte pořád času dost. Výprodej skončí 12. října.