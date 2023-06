Limitovaná výroční edice klasické deskovky Firefly slaví velký úspěch

19. 6. 2023 8:31 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Je to už 21 let od premiéry první a zároveň poslední série legendárního seriálu Firefly, který sleduje dobrodružství posádky lodi Serenity ve vesmíru, který je plný kovbojů. Ikonický svět dal vzniknout mnoha deskovým hrám, z nichž se nejvíc proslavila Firefly: The Game z roku 2013.

V té se každý hráč stane pilotem vlastní lodi s cílem vydělat co největší balík. Budete létat po celém známém vesmíru, plnit rozličné zakázky, najímat posádku, bojovat s piráty, stranit se lodím Aliance a celkově se chovat tak, jak uznáte sami za vhodné. A protože tento titul letos slaví první kulatiny, dočkáme se nabušené výroční edice.

Studio Gale Force Nine, které fanoušky zásobuje hrami ze světa Firefly, spustilo crowdfundingovou kampaň na Gamefoundu, kde si můžete pořídit Firefly: The Game – 10th Anniversary Collector’s Edition. Dosud tak učinilo 5 tisíc hráčů, kteří se složili na celkovou vybranou částku ve výši 26,5 milionů korun.

Sběratelská edice obsahuje základní hru se všemi dosud vydanými rozšířeními, všemi promo kartami a navrch přihazuje ještě jedno nové rozšíření. Dohromady to dělá přes 1 000 karet, které se do jedné krabice díky šikovnému plastovému insertu vejdou i v obalech.

zdroj: Gale Force Nine

Zároveň tu máte neoprenovou hrací desku místo kartonové a krásné miniatury lodí, které budou malované ručně. A díky dodatečným odemčeným cílům se k celku přidá například vylepšený sólo mód, nové mise, výzvy, kapitáni a spousta dalších karet.

Nad to je možné přikoupit si zvlášť ještě větší neoprenovou podložku, plastové žetonky nahrazující ty kartonové i tři samostatné hry z toho univerza: deckbuilding Firefly: Misbehavin', kooperativní skirmishovku Firefly: Adventures a přístupnou karetní hru Firefly: Fluxx.

Výroční edice hry Firefly: The Game je zamýšlená jako sběratelská, tedy aktuálně běžící kampaň je první a poslední příležitostí jejího pořízení. V plánu nejsou žádné dotisky. Připravte se proto, že v případě zájmu za ní necháte slušný ranec „kreditů“.

Jediná nabízená sběratelská krabice vás vyjde na 4 800 korun s tučným poštovným ve výši 980 korun a z celkové částky ještě uhradíte 21% daň, čímž se celková částka za hru vyšplhá na astronomických 7 tisíc korun.

V kampani je rovněž možné pořídit si pouze upgrade pack, pokud již vlastníte základní hru. Ten vás vyjde na 2 800 korun s poštovným ve výši 870 korun. Tvůrci se zároveň hlásí k Stable Pledge programu, který dává každému podporovateli právo získat zpět své peníze za předpokladu, že tvůrci po kampani zvýší cenu hry či poštovného o víc než 10 %.

Výroční edice hry Firefly: The Game by měla doputovat ke svým zákazníkům příští rok v lednu.