Království Valerie se rozšíří o novou hru z prostředí akademie. Vrací se i Shadow Kingdoms of Valeria s novým rozšířením

21. 12. 2022 10:35 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Svět fantasy království Valerie, který je naplněný různými trpaslíky, lidmi, elfy, gobliny a nemrtvými, můžete znát i z našich luhů a hájů, jelikož před několika měsíci vyšel překlad hry Království Valerie: Karetní hra. Nicméně toto univerzum tvoří mnoho dalších titulů, jako je třeba Shadow Kingdoms of Valeria od Stana Kordonskiye (Věčná zima), v němž jste se v roli temných sil pokoušeli místní svět v podstatě zničit. No a právě tato hra až pro pět hráčů nyní dostává nové rozšíření a dotisk základní verze s prvním rozšířením Rise of Titans. Vše je možné získat v rámci nové kampaně na Kickstarteru.

Nové rozšíření nese název Riftlands, pochází od stejného autora a výrazným způsobem upraví například možnosti vylepšování vašich sil. Takže zatímco v základu hráčská deska umožňuje vylepšovat schopnosti ve vámi zvolené cestě, tak rozšíření přinese speciální překryv s asymetrickými schopnostmi a s přístupem k 30 unikátním reliktním silám.

Také se ale dočkáte speciálních svatyní, které umožňují získávat kostky z jakýchkoli jiných svatyní, ale také několikero vylepšených šampiónů a přirozeně dalších dodatečných výzev, za které lze získat mnoho odměn. Podle tvůrčího celku se tak má jednat o rozšíření, které od základní hry už nikdy nebudete chtít odpojit.

Nicméně crowdfundingová kampaň v sobě skrývá ještě jednu důležitou věc. Spadá do ní totiž ještě další nová hra z tohoto univerza – Guild Academies of Valeria. Opět se jedná o design stejného autora, který by měl zabavit jednoho až čtyři hráče, a to zhruba na dvě hodinky. Budete v něm budovat svou vlastní akademii, kdy dojde na rekrutování studentů, najímání profesorů a vytváření jednotlivých školních tříd.

Vaši studenti následně budou během studia získávat vědomosti, prestiž i zdroje, kdy po úspěšném dokončení školy budou moci vyrážet na spletité úkoly, jejichž splnění si žádá Království. Nesmíte však zapomenout ani na ovlivňování zdejších ministrů, kteří vám nabídnou mocné schopnosti, ale také body potřebné k vítězství.

Jestli o hry máte zájem, tak vás nejspíše zajímají ceny. Samotné Guild Academies of Valeria či základní Shadow Kingdoms of Valeria získáte v rámci kampaně v přepočtu za 1 150 korun. Nicméně samostatně si lze pořídit i jednotlivé expanze, kdy Rise of Titans stojí 450 korun, zatímco nové Riftlands 670 korun (případně je možné je vzít i dohromady). Za kompletní Shadow Kingdoms of Valeria následně zaplatíte něco málo přes 2 000 korun, přičemž náruživí hráči mohou vzít i kompletní balíček se vším všudy za 3 200 korun.

K těmto cenám je ale také potřeba připočíst dopravu, pohybující se v rámci Evropské unie od 250 do skoro 400 korun podle toho, jak moc naditý balíček zvolíte. A bohužel se tentokrát nevyhnete ani velice neoblíbené dani (VAT). Vámi zakoupený obsah pak předběžně můžete vyhlížet v prosinci 2023. Každopádně předtím, než uděláte nějaké konečné rozhodnutí, lze si přečíst pravidla na kartách her (Shadow Kingdoms of Valeria, expanze Riftlands a nové Guild Academies of Valeria), zatímco Riftlands a Guild Academies of Valeria si můžete ještě vyzkoušet v Tabletop Simulatoru (zde a zde).