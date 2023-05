Karetní Válku o Prsten si s prvním rozšířením zahrajete kooperativně i sólo

16. 5. 2023 11:29 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Válka o Prsten: Druhá edice je velkolepá desková hra zasazená do světa Pána prstenů, která vás nechá utvářet své vlastní, uvěřitelné příběhy. Protože se ale jedná o poměrně hutný zážitek, vytvořilo studio Ares Games i karetní verzi, která je čerstvě dostupná na našem trhu v českém jazyce díky vydavatelství Rexhry a my se nemůžeme dočkat, až jí pořádně otestujeme.

Oba tituly jsou ryze kompetitivní (případně ve vyšším počtu hráčů hrané na týmy), takže milovníci kooperace a sóla mají v jejich případě smůlu. Tedy prozatím. Válka o Prsten: Karetní hra se totiž letos dočká svého prvního rozšíření, které zajistí právě takový servis.

Rozšíření Against the Shadow (Proti Stínu) má jediný úkol – převzít otěže za stranu Stínu místo hráče, abyste nemuseli hrát proti sobě. Jinými slovy se můžete těšit na kooperaci dvou hráčů za stranu Společenstva proti automatizovanému soupeři, stejně jako na možnost čelit mu sólo.

V balení naleznete 60 karet protivníka, které nahradí balíček Stínu ze základní hry. S ovládáním umělého protivníka vám pomůže přehledová karta a rovněž se můžete těšit na nové lokace, ať už je řeč o bojištích či stezkách.

Rozšíření Against the Shadow pro hru Válka o Prsten: Karetní hra se poprvé ukáže veřejnosti 2. června na veletrhu UK Games Expo 2023 a do obchodů půjde v září letošního roku. Nám Čechům nezbývá než doufat, že se základní hře bude dařit natolik, aby se v Rexhry odhodlali k překladu tohoto rozšíření.