Karetní hra Console Wars vás nechá v pozici výrobců konzolí bojovat o legendární videoherní série

15. 8. 2024 16:30 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

V karetní hře Console Wars se vydáte do světa videoher, kde jsou hráči rozdělení mezi několik táborů, které uctívají různé herní systémy. Ve skutečném světě se to týká primárně PlayStationu a Xboxu, ale deskovka se nepřekvapivě jen inspiruje a vsází na humornou notu v párty stylu.

Jak jednou provždy rozhodnout, jaká herní konzole je nejlepší? No přece mít co nejvíc fanoušků a přinášet jim ty nejopěvovanější videoherní série. Takže se tu budete přetahovat o značky jako Last Fantasy, Boulders Gate, Resident Devil, The Rest of Us, The Legend of Esmeralda, Mood, Alan Woke či Cattlefield, abyste na svou stranu získali co nejvíc příznivců.

Spousta karet vám umožní nejrůznějšími způsoby manipulovat s kartami ve hře, kde opravdu není nouze o interakci mezi hráči, která zahrnuje klidně krádež celé herní značky. Vaším cílem je sbírat žánrové sady her, získávat fanoušky, vylepšovat svou konzoli a přizpůsobovat se změnám na trhu.

Pořád ale jde o jednoduchou a přístupnou hru pro 2 až 5 hráčů na 30 až 60 minut, kterou tvoří všehovšudy 155 karet. Stojí za ní Jon Clarke, který je spoluzakladatelem a šéfredaktorem webu XboxEra, tedy s videoherní tematikou by měl být dobře obeznámený.

Hru Console Wars: The Card Game pořídíte právě teď na Kickstarteru v běžné edici za 590 korun, s rozšířením DLC Pack, které přidává dalších 55 karet herních značek, už vás vyjde na tisícovku, a pokud byste navíc chtěli mít krabičku s alternativní ilustrací a foilovou úpravou, připravte si 1 170 korun. Poštovné do Čech vychází na 470 korun, ale v kampani chybí informace o případné platbě daně. Krabička by se do vašich rukou měla dostat příští rok v březnu.