Hasbro testuje nové digitální Magic: The Gathering postavené na formátu Commander

27. 11. 2024 8:45 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Není velkým tajemství, že pro hračkářského giganta Hasbro je oblast stolních her klíčovou větví. Poté, co ostatní odnože, kam patří spolufinancování hollywoodských filmů dle jejich značek (Transformers, Dungeons & Dragons) či samotné hračky, poněkud stagnují a v horších případech i padají (příjmy z hraček klesají už tři roky v řadě), je vzrůstající segment něco, co by se mělo hýčkat. Což má generální ředitel Chris Cocks samozřejmě v plánu, a to i třeba skrze nové digitální Magic: The Gathering.

Skutečnost prozradil při setkání s webem BNN Bloomberg. Zmínil, že chtějí více investovat do videoherního formátu Magiců, jejichž finanční úspěšnost neustále roste (v roce 2022 se překročila hranice 1 miliardy dolar). Důvodem je podle Cockse fakt, že i přes popularitu Magic: The Gathering Arena se adaptaci nedaří zachytit dva aktuálně klíčové prvky téhle oblíbené karetní hry – sběratelství a formát Commander (hraní se speciálními balíčky a ve více lidech).

Proto Hasbro aktuálně testuje novou videohru, která by měla být postavená právě na zmíněném formátu. Není jisté, jestli půjde o samostatný projekt, případně se počítá s jeho zakomponováním do tradiční Areny. Z vyjádření je pravděpodobnější první varianta.

Společně s touto změnou se tvůrci rovněž zaměřují na to, aby digitální verze kartiček více apelovaly právě na aspekt sběratelství, podobně jako tomu je u Marvel Snap. Není mi upřímně příliš jasné, co je tímto krokem myšlené. Ale například taková možnost výměny karet s ostatními hráči by určitě nebyla k zahození.

zdroj: Wizards of the Coast

Výše zmíněné kroky jsou pak součástí dlouhodobé strategie, kterou chce firma odvrátit případné špatné zítřky. Hasbro se například rozhodlo, že už nebude spolufinancovat filmy založené na jejich licencích. Neznamená to, že by najednou podobné snímky zmizely. Pouze se o ně budou plně starat filmové společnosti, kam patří třeba Sony nebo Lionsgate. Znamená to sice odepření si možnosti namastit kapsu v případě úspěchu, avšak s ohledem na to, že jejich poslední adaptace v kinech finančně příliš nezářily, rovněž jde o způsob, jak zamezit ztrátám.

Důraz na herní odvětví pak podporují i prodeje v hodnotě 1,4 miliardy dolarů, které segment zaznamenal v letech mezi roky 2019 a 2023. Významnými přispěvateli je samozřejmě Baldur's Gate III, které zvládlo během prvních šesti měsíců přihodit do kasičky 90 miliónů dolarů, ale také Monopoly Go, jež by mělo během letoška utržit 105 miliónů.

Kvůli takové výkonnosti chce firma podobné projekty dělat více interně. Do jejich vývoje už investovala 1 miliardu, přičemž do budoucna vymezila 100 až 150 miliónů dolarů na rok. Zajímavou informací poté je, že mezi takto chystané videohry patří sci-fi Exodus od veteránů z Bioware, kteří dělali na starých Baldur's Gate, ale rovněž neoznámená hra značky Dungeons & Dragons či akční adventura G.I. Joe.

Abychom se však dostali opisem zpátky k Magic: The Gathering, připomněl Cocks narůstající důraz na crossovery se známými značkami, kam patří Pán prstenů, Fallout, Marvel či Assassin's Creed. V příštím roce se tak lze těšit na kolekci inspirovanou Spider-Manem.

Mezitím letos o Vánocích půjde na herních eventech získat promo karta Eggnogger's 'Stache – artefakt za šest many (jedna zelená + pět libovolných), který dává +1/+1 countery na vaše bytosti a doplňuje hrníček oblíbeným svátečním pitím.