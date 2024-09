Fanoušci by se v budoucnu mohli dočkat komiksu a videohry na motivy jedné z her od Leder Games, tvůrců Root či Oath

26. 9. 2024 16:30 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Studio Leder Games je známé především skrze hry, jako je Root, Oath: Kroniky říše a vyhnanství, případně i obrovsky chválené Arcs. Ať už ale usednete ke kteréhokoli z nich, vždy jasně rozeznáte rukopis tvůrců, častokrát pracující s moc hezky kresleným vizuálem a antropomorfními bytostmi. Drtivá většina her rovněž slaví velké úspěchy u hráčů, takže se nelze divit tomu, že existuje zájem jednotlivé značky převést i do dalších médií.

Jak zakladatel společnosti Patrick Leder webu BoardGameWire prozradil, aktuálně se jedná o potenciální videoherní adaptaci jedné z jejich značek. Jednalo by se zjevně o projekt větších rozměrů, jelikož by sám Leder mohl být jedním z producentů. Zároveň nepůjde o pouhou digitální adaptaci, jako třeba v případě Rootu od studia Dire Wolf. V tomto případě se spíše vezme svět a založí se na něm unikátní zážitek.

Zakladatel zatím nespecifikoval, o jakou z jejich značek by se mělo jednat, ale osobně si tipneme, že to bude právě Root. Právě ten mají hráči i nehráči v povědomí nejvíce. Navíc do něj neustále vychází nový obsah, kdy třeba v říjnu odstartuje kickstarterová kampaň na expanzi The Homeland, která přidá žabí a netopýří frakce.

Nicméně videohry nejsou jediné médium, do kterého by se jeden z jejich světů mohl převést. Ostatně už v minulém roce firma oznámila, že se plánuje filmová adaptace Rootu. Její přípravy se ovšem musely pozastavit kvůli stávce členů Writers Guild of America, kteří bojovali za lepší podmínky a platy. Stávka už skončila a vypadá to, že se na projektu začíná opět pracovat, i když prozatím jen velice pozvolna. Zatím se nicméně ví, že scénář by měli připravit Ben Makler a Chris Amick, tedy lidé stojící třeba za animovanou sérií Kung Fu Panda.

Leder současně věří, že kdyby se značky povedlo převést do dalších médií, mohlo by to pomoci právě zmíněnému filmu. I proto ho potěšilo, že se mu rovněž ozvalo nespecifikované komiksové vydavatelství, které projevilo zájem o to, aby mohlo některou z jejich značek převést do grafického románu.

Zajímavostí posléze je, že firma v minulosti dostala nabídky ohledně licencování Rootu pro další produkty, a to včetně piv či vonných svíček. I když je zakladatel otevřený takovým možnostem, připustil, že existuje jedno odvětví, u kterého by tuhle hranici spíše nepřekročil. Jsou tím licencované verze jejich stávajících her, tudíž je vysoce nepravděpodobné, že v budoucnu někdy uvidíme Root v marvelovském hávu.

Pokud byste snad i vy měli zájem o spolupráci, případně máte v hlavě projekt, kterému by licence jedné z her Leder Games slušela, můžete studio kontaktovat skrze oficiální stránky.