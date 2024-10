Deskový Mass Effect je díky zájmenům terčem kritiky a kontroverze. Autor se proto opřel do hráčů

30. 10. 2024 8:45 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Kooperativní velká deskoherní adaptace videoherní značky Mass Effect, kterou v obchodech naleznete pod plným názvem Mass Effect: The Board Game – Priority: Hagalaz, se vzhledem k blížícímu vydání více a více ukazuje. Což má ale za následek to, že se projekt stal v poslední době obětí poněkud nepříjemné kontroverze.

Jistě jste všichni obeznámení s tím, že se v poslední době více řeší tzv. „woke“ prvky, aneb větší míra prostoru v dílech populární kultury pro různé sexuální či rasové menšiny. Tenhle aspekt se už dávno propsal i do oblasti her, a to nejen těch digitálních, ale i deskových. Což se ukazuje právě u zmíněné stolní adaptace, která na serveru BoardGameGeek začala ještě před vydáním schytávat velkou vlnu negativních recenzí.

Důvodem tohoto „fanouškovského bojkotu“ jsou zájmena, která se nachází na deskách/kartách jednotlivých hrdinů, aby bylo jasné, jakého pohlaví jsou dané postavy. Největší oheň na střeše však vyvolala karta pro asarijskou biotičku Liaru T’soni, která má zde uvedené zájmeno „oni“. To je však svým způsobem správné, jelikož jde o bezpohlavní rasu, jež se z pohledu lidí skládá z bytostí, které by se fyzicky daly popsat jako ženy.

Tenhle aspekt však mnoha uživatelům zmíněného deskoherního webu příliš nevoní, proto zde aktuálně naleznete dost recenzí, jež dávají negativní hodnocení. Jelikož server některá z nich průběžně maže, je situace proměnlivá, avšak v době psaní článku má titul průměrné skóre 4,9 bodů z 10 s tím, že se u něj vyskytuje celkově 424 recenzí.

Případ pak vyeskaloval natolik, že se k němu snad až nešťastně vyjádřil i jeden z autorů hry – Eric M. Lang. Toho situace přirozeně rozzuřila, proto požádal fanoušky, aby projekt ohodnotili a zlepšili mu skóre. Následně ale ještě odpůrce nevybíravě označil jako „za**ané fňukny“. Příspěvek smazal, ale jak to už v době internetu bývá, co se na něm jednou objeví, to už se z něj nedostane.

Autorův příspěvek tak akorát přilil olej do ohně a fanoušci začali autorský tým osočovat z neprofesionálního chování, hrubosti a absence respektu ke zdrojovému materiálu. A samozřejmě se už spekuluje, že podobné ƒ„srandy“ budou součástí i chystaného Mass Effect 4. Navíc se kritizuje i samotný BoardGameGeek, který daná hodnocení maže.

Jak se tohle vše projeví na úspěchu hry se teprve uvidí. Stejně jako to, jestli vůbec herně je o něco stát a zda si chválu nebo kritiku zaslouží. Zahraniční fanoušci to zjistí už začátkem listopadu, kdy Mass Effect: The Board Game – Priority: Hagalaz vychází. Na tuzemskou verzi od Asmodee si hráči budou muset počkat do příštího roku.