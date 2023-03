Chystá se deskovka podle Stalkera, další díl Nemesis a dračí „Pokémoni“

1. 3. 2023 9:45 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Polské vydavatelství Awaken Realms (Tainted Grail, Nemesis, ISS Vanguard) včera večer vůbec poprvé uspořádalo akci zvanou Awaken Realms NEXT, která si třeba po vzoru videoherních společností dávala za úkol v rámci jediného streamu představit chystané novinky, které má toto studio připravené pro rok 2023.

Tato premiéra evidentně byla pro ředitele společnosti Marcina Świerkota a spolumajitele Andriana Komarskiho, kteří celou akcí provázeli, trochu stresující, jelikož působili lehce nervózně. Ale to vůbec ničemu nevadí, jelikož nášup oznámených titulů rozhodně stál za to.

Tou největší zprávou, která budí obrovskou zvědavost a zájem i u mě, je stolní adaptace kultovní značky S.T.A.L.K.E.R. Tu můžete znát především z počítačů díky sérii videoher od studia GSC Game World (letos vyjde očekávaný plnohodnotný druhý díl). Adaptace ponese jasný a přímočarý název S.T.A.L.K.E.R The Board Game a jednoho až čtyři hráče přenese do Zóny, kde je čeká kooperativní „dungeon/zone-crawling“ zážitek s důrazem na příběh.

Hráči budou hrát za svého stalkera, se kterým se pustí do jednoho z dostupných příběhů, kde každý nabídne 2 až 4 scénáře s volbami (každý scénář zabere zhruba 2 hodiny). V nich nebude nouze o atmosféru, známé nepřátele, hon na artefakty a stylové figurky. Kampaň na Gamefoundu odstartuje už v červnu. Když si už teď zakliknete sledování projektu, dostanete zdarma balíček postavy zvané Monster Hunter.

Když se ale bavíme o Awaken Realms, samozřejmě nemohla absentovat značka Nemesis. Ta se v posledním kvartálu letošního roku vrátí na platformu Gamefound, kde bude spuštěná kampaň pro Nemesis: Retaliation. Jedná se o třetí díl (druhý byl Nemesis: Lockdown), které do univerza přinese něco docela nového. Hráči se tentokrát ujmou role vysoce trénovaných vojáků, kteří se vydají do hnízda vetřelců, vybavení těmi nejpokročilejšími prostředky. To znamená, že počet nepřátel výrazně naroste, stejně jako možnosti, jak se s nimi vypořádat.

zdroj: Awaken Realms

Mezi další zajímavé novinky se ale zařadilo i fantasy Dragon Eclipse. Nová deskovka pro jednoho až dva hráče z magického světa mýtických stvoření a prastarých draků. Prozkoumávat v ní budete záhadu kolem zatmění měsíců, které otevřelo bránu do stínové říše. Hráči jsou tak postavení před hromadu klíčových rozhodnutí, kdy na cestě jim pomohou bájná stvoření, která lze chytat, trénovat a vylepšovat. Takže se jedná o takovou fantasy verzi Pokémonů.

Ve hře bude hrát důležitou roli deckbuilding, zatímco pohyb po otevřeném světě spočívá na vašich bedrech a rozmaru. Při cestách ale lze narazit na další krotitele, proti kterým důkladně otestujete svou sbírku a balíček. Hru půjde získat skrze chystanou kampaň opět na Gamefoundu. Ta odstartuje někdy později ve třetím kvartálu tohoto roku.

Kromě těchto her společnost ještě oznámila novou značku Awaken Realms Vault, která se bude zaměřovat na doplňky ke stolním hrám. Prvním projektem této značky se stanou opravdu dost unikátní kostky Story Dice. V podstatě se jedná o speciálně vymodelované různé druhy kostek (d6, d8, d10 a další), které nabízí zajímavou podobu a kvalitní zpracování.

Okořenit s nimi můžete v podstatě jakýkoliv druh her, kdy chybět nebudou ani kusy přímo navržené pro vlajkové hry společnosti Awaken Realms. Je to trochu overkill? Ano! Je to setsakramentsky cool? Rozhodně! Jestli vás zajímá více informací, můžete skočit na Gamefound, kde už nyní je k nahlédnutí nástřel kampaně. Také ji zde lze sledovat, aby vám nic neuniklo.

zdroj: Awaken Realms zdroj: Awaken Realms

Z pohledu menších zpráv je ještě dobré zmínit, že Tainted Grail: Kings of Ruin otevřelo Pledge Manager a s tím možnost pozdní podpory. Takže pokud jste nestihli kampaň, máte příležitost to napravit. Také bylo potvrzeno, že Tainted Grail RPG, které vzniká v útrobách studia Agathe, letos odstartuje svou crowdfundingovou kampaň. Digitální Tainted Grail: The Fall of Avalon se pak blíží svému vydání v předběžném přístupu, do kterého dorazí 30. března. Jestli to ale bude stát za to, to se teprve uvidí. Z nové ukázky to ale moc nevypadá (děkujeme za ní IGN).

Kompletní záznam akce naleznete níže a je třeba si na něj vyhradit 40 minut vašeho času. Avšak posledních šest minut patří akorát ukázkám z chystaných videoher, a tedy i digitálním adaptacím.