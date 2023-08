TTRPG Assassin´s Creed se blíží a už teď si ho můžete zdarma vyzkoušet!

23. 8. 2023 12:39 | RPG | autor: Michal Krupička

Neznáte Assassin´s Creed? Jedná se o ságu od francouzské videoherní společnosti Ubisoft, která vás v kůži členů řádu asasínů provádí historickými obdobími v boji proti templářskému řádu o získání úlomků ráje, tedy technologických artefaktů, které tu zanechala tajemná prastará rasa Isu. Pro RPG je ale důležitá i mezi hráči nepříliš populární linka v blízké budoucnosti. Historické postavy totiž ovládáte z kůže jejich předků. Přes přístroj zvaný Animus se do nich pomocí virtuální reality můžete převtělit a zažívat jejich vzpomínky. Právě za takového člověka totiž budete hrát. Právě to, co je nejslabším článkem videoher, by se mohlo snadno stát nejsilnější zbraní stolního RPG.

Protože si to představte. Jste v zařízení Animu a váš Čtenář, jak se tu říká vypravěči, váš přenese třeba do Egypta. Tam budete hrát svého předka, zahrajete si za neohroženého obránce pouště a pak se vrátíte zpátky. Bude pokračovat Egyptská výprava, nebo se podíváte třeba do antického Řecka? Protože pokud ano, čeká vás úplně jiný z vašich předků, jiná postava, charakter a vlastně i příběh, který má pořád kampaňovou nástavbu toho, co se děje v současnosti a co vlastně za informace a stopy v minulosti hledáte. Samotná struktura videohry, která je rozdělená na jednotlivé sekvence, pak skvěle nahrává dělení herních sezení. Ruku na srdce, Ubisoft nikdy neuměl tuhle linku pořádně využít ve hrách, tak aby byla zábavná, ale v rukou hráčů a vypravěčů se konečně může naplnit celý její potenciál. Včetně různých bugů a glitchů Animu, které do něj převáděly mytologické potvory do jinak věrných historických kulis.

Vydavatelství Cmon navíc teď hráčům nabízí první pohled pod pokličku systému a s ním i pomocnou aplikace na mobilní telefony, tablety i osobní počítače pro hru. Pokud vám Cmon něco říká, bude to pravděpodobně díky tomu, že vydali třeba úspěšnou deskovku Zombicide. Každopádně už teď si můžete stáhnout pravidla pro rychlou hru přímo ze stránek vydavatele. Rozhodně jde o pořádnou ukázku systému, která má přes sto stran. Představí vám kromě světa AC taky originální systém založený na čtveřici vlastností a šestistěnných kostkách se speciálními symboly. Nabídne sadu předpřipravených charakterů pro hru v současnosti i samotné asasíny, které hráči dost dobře znají. Nechybí samozřejmě ani úvodní dobrodružství. Vaše skupina se v lince ze současnosti podívá do Londýna roku 2016, aby se pak v Animu vydala do příběhu Lugery a beleríny do Paříže během Druhé světové války roku 1942. Úkol nebude menší, než infiltrovat slavný kabaret Folies Bergère, kde se odehrává důležité setkání nacistických agentů s templáři.

Už samotná zápletka mi udělala radost. Protože Assassin´s Creed v jedné ze dvou světových válek jsem vždycky chtěl. Díky RPG si každý bude moci vybrat, kam by chtěl mistry skrytých čepelí poslat a jakou éru si prožít. Sytém vypadá moderně a svěže. Rozhodně celá příručka rychlých pravidel stojí za přečtení a vyzkoušení. Jen k oficiálním kostkám se zatím nedostanete. Bude muset stačit již zmíněná aplikace, která vyšla spolu s rychlými pravidly. Předobjednávky by pak měly být spuštěné ještě tento rok i když zatím nevíme, kdy samotné knihy vyjdou. Konečně bude moci u vašeho stolu zaznít slavné requiescat in pace.

